Путин поручил кабмину утвердить нормы государственного русского языка

Путин поручил кабмину утвердить нормы государственного русского языка
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
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Глава РФ Владимир Путин поручил кабинету министров до 15 июня создать документ, который будет утверждать нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного. Распоряжение президента опубликовано на сайте Кремля.

«Издать нормативный правовой акт, предусматривающий утверждение правительством Российской Федерации норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации», — следует из перечня.

Кроме того, Путин поручил создать межведомственную комиссию по русскому языку при кабмине. Предполагается, что на неё возложат функции проведения экспертизы грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка, а также правил русской орфографии и пунктуации.

Срок исполнения распоряжения — до 15 июня 2020 года.


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