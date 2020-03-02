Путин поручил кабмину утвердить нормы государственного русского языка

Глава РФ Владимир Путин поручил кабинету министров до 15 июня создать документ, который будет утверждать нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного. Распоряжение президента опубликовано на сайте Кремля.

«Издать нормативный правовой акт, предусматривающий утверждение правительством Российской Федерации норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации», — следует из перечня.

Кроме того, Путин поручил создать межведомственную комиссию по русскому языку при кабмине. Предполагается, что на неё возложат функции проведения экспертизы грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка, а также правил русской орфографии и пунктуации.

Срок исполнения распоряжения — до 15 июня 2020 года.