Президент поручил создать закон, контролирующий соблюдение правил русского языка

Президент РФ Владимир Путин поручить разработать проект закона, который будет контролировать соблюдение правил русского языка при его использовании в качестве государственного. Распоряжение главы государства выложили на официальном сайте Кремля.
Уточняется, что документ должен предусматривать «совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации на всей территории страны, осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».
Срок исполнения постановления президент страны установил до 15 сентября 2020 года.
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