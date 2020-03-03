В Литве впервые осудили женщину за роды в состоянии алкогольного опьянения

В Литве суд впервые признал виновной женщину, которая родила в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет Delfi.

По данным издания, в роды прошли в 2019 году в Клайпеде. В организме новорожденной девочки было 4 промилле алкоголя. Сама роженица была пьяна, у нее в организме было 2 промилле. При этом женщина ушла из больницы раньше положенного, оставив ребенка.

Прокурор просила назначить подсудимой 2 года лишения свободы за нанесение серьезного вреда здоровью младенца. Суд назначил женщине наказание в виде 1 года лишения свободы с отсрочкой на 1,5 года. В течение этого времени она не должна употреблять алкоголь и заботиться ребенке, который пока растет у опекунов.