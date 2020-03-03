Социологи выяснили, сколько россиян будут соблюдать Великий пост

Большинство россиян не собираются соблюдать Великий пост, который начался в этом году 2 марта и продлится до 18 апреля. Итоги соответствующего опроса во вторник опубликовал ВЦИОМ.

Согласно исследованию, поститься намерены 10%. Не приняли решение 20%. Точно не будут соблюдать православную традицию 69% (из них 63% — православные). При этом выяснилось, что 55% не знают о правилах и ограничения Великого поста.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 21 февраля 2020 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.