Социологи выяснили, сколько россиян будут соблюдать Великий пост

Социологи выяснили, сколько россиян будут соблюдать Великий пост
Виталий Невар / Новый Калининград
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Большинство россиян не собираются соблюдать Великий пост, который начался в этом году 2 марта и продлится до 18 апреля. Итоги соответствующего опроса во вторник опубликовал ВЦИОМ.

Согласно исследованию, поститься намерены 10%. Не приняли решение 20%. Точно не будут соблюдать православную традицию 69% (из них 63% — православные). При этом выяснилось, что 55% не знают о правилах и ограничения Великого поста.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 21 февраля 2020 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

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