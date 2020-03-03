В мэрии рассказали, где во вторник отключат свет и воду (список)

В Калининграде из-за плановых работ на подстанциях и сетях от электричества отключены некоторые дома. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 9:00 до 18:00 без электроснабжения останутся дома по следующим адресам: ул. Аллея Смелых, 109 (дом ребёнка), 126, 138 (роддом № 3), 138а; ул. Батальная, 117, 126; ул. Клинская, 1-17,2-12; ул. Муромская, 2-2а (дом ребёнка), 4, 3; ул. Судостроительная, 128-144, 129-173а; ул. Аллея Смелых — Муромская (светофор).

С 10.00 до 17.00 свет отключат на ул. Лукашова, 1, 2, 18; ул. Планерной, 40, в СНТ «Лесное», ул. Докука, 24, 25-29в; ул. Калачёва, 30-34, 42, 58-60, 25, 45-57.

Кроме того, с 9:30 до 17:00 планируется отключение от холодного водоснабжения в связи с ремонтными работами. Без холодной воды останутся потребители по адресам: ул. Куйбышева, 109-111, 119-127а, 171-177, 201а, 201б, 201в; ул. Полевая, 1-7, 4-14, пер. Куйбышева, 3-17, 4-10; ул. Серова, 1-10, 2-12; ул. Ватутина, 39; ул. Воздушная, 73а; ул. Добролюбова, 17-23,20-44; ул. Красносельская, 72-78.

Все контакты диспетчерских коммунальных служб доступны в «Справке Нового Калининграда».

