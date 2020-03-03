В Курске умер участник штурма Кёнигсберга, его имя носит улица в Калининграде

В Курске во вторник, 3 марта, на 96-м году жизни умер Герой Советского Союза, участник штурма Кёнигсберга Михаил Булатов. Об этом на своей страничке «ВКонтакте» сообщил губернатор Курской области Роман Старовойтов.

В Калининграде именем Михаила Булатова названы улица, расположенная у Форта № 5, неподалеку от того места, где он обезвредил бомбы, и школа № 50. Как сообщает пресс-служба правительства Калининградской области, Михаил Булатов родился в 1924 году в Челябинской области, окончил Орловское пехотное училище и был направлен в 1943 году на фронт в 235-ю стрелковую дивизию, саперный батальон. Участвовал в битве на Курской дуге, при штурме Кенигсберга под беспрерывным огнем противника обезвредил 24 немецких фугаса, прикрывавших дорогу и дал возможность советским танкам и самоходным орудиям выйти на окраину города. Ему было 20 лет, звания Героя Советского Союза Михаила Булатова удостоили уже через несколько дней после подвига, 19 апреля 1945 года. Булатов приезжал в Калининград в 2017 году.