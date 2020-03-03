В НАК заявили, что за прошедший год в России предотвратили 34 теракта

В НАК заявили, что за прошедший год в России предотвратили 34 теракта
Виталий Невар / Новый Калининград
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В 2019 году в России предотвратили 34 теракта, передает РИА «Новости» со ссылкой на первого заместителя руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игоря Кулягина.

Уточняется, что на стадии подготовки пресечено еще 23 преступления террористической направленности. Силовые структуры также обезвредили 78 ячеек запрещенных организаций, планировавших теракты и нападения на представителей власти.

«Нейтрализовано 32 бандита. В том числе 9 главарей. Задержаны 41 главарь, 241 боевик и 606 пособников террористов», — отметил Кулягин, подчеркнув, что силовики действовали скоординировано.


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