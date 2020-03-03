Алиханов допустил «серьёзную реконструкцию» Дома Советов в Калининграде

Дому Советов может потребоваться серьёзная реконструкция в случае расширения площадей. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов, комментируя планы по созданию на территории объекта административно-офисного комплекса с жилым кварталом.



«Сам „Дом Советов“ в том виде, в котором он стоит сейчас, нас не полностью устраивает. Нам нужны технически дополнительные расширения площадей. Две башни мы хотели бы соединить пространством open space между башнями, но мы не уверены, что железо и бетон это выдержат и, на наш взгляд, может потребоваться очень серьёзная реконструкция. Бюджетный ресурс направлять на реконструкцию этого здания мы считаем излишним», — цитирует Алиханова ТАСС.

По его словам, в декабре 2019 года с «Научно-исследовательским центром «Строительство» заключили договор на комплексное инженерно-техническое обследование конструкций и инженерных систем здания. Его должны выполнить в течение 120 дней. По результатам этого обследования специалисты определят объём работ по реконструкции.

Как отметил губернатор, к мероприятиям могут приступить в 2020 году. При этом он не исключил возможность частичного демонтажа здания.

«Самый главный актив, который мы покупали — не само здание Дома Советов, а четыре гектара земли в центре города, очень перспективной с точки зрения реализации девелоперского проекта строительства многофункционального административно-офисного квартала с жилой застройкой с общим строительным объемом около 120 тысяч кв. м», — сказал Алиханов.

К реализации проекта планируется привлечение инвестора, и есть уже компании как в Калининградской области, так и за её пределами, которые заинтересованы в нём, добавил губернатор. Само здание Дома Советов, по его словам, будет реконструировано за счёт инвестора, который реализует проект по застройке прилегающей территории.

Ранее власти Калининграда передали в областную собственность участок у Дома Советов площадью 3750 метров. Он расположен со стороны улицы Зарайской. Региональные власти выкупили Дом Советов в июле 2019 года. Как сообщало областное правительство, сумма сделки по выкупу компании, владеющей 85% долей в Доме Советов, составила 399 млн руб. Еще 98 млн руб. власти должны выплатить компании «Старый город».