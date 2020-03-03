Сити-менеджер Балтийска о трудовых планах: я иду на курсы графического дизайна

Глава администрации Балтийска Сергей Мельников собирается обучаться графическому дизайну. Об этом он сообщил в интервью изданию «Руград» в рамках проекта «Менеджеры места», отвечая на вопрос о карьерных планах после ухода с муниципальной службы.

«Мне сейчас 53 года. Я поскольку могу сегодня за счет государственный обучиться безвозмездно, подал заявку в начале года, получил сертификат на 56 тыс., пойду обучаться графическому дизайну. Буду заниматься после работы, буквально завтра-послезавтра пойду время согласовывать», — сказал Мельников.

По его словам, возвращаться в строительную компанию «СТ-Строй», где он когда-то был директором, Мельников не планирует. «Да я полагаю, что в этой компании есть сейчас управленческий менеджмент, который вырос там. Зачем туда идти и что-то ломать? Компания существует, работает», — сказал чиновник. Он также отметил, что у него «есть много друзей», которые периодически предлагают ему «вернуться в управление бизнес-процессами», и «выбор всегда есть».