Власти остались без итогов обследования проседающих грунтов на острове Октябрьском

Правительству Калининградской области не предоставили итоги геотехнического обследования грунтов на острове Октябрьском. Об этом свидетельствует претензия к подрядчику со стороны регионального управления заказчика капитального строительства. Документ опубликован 2 марта на портале госзакупок.

В нем говорится, что контракт стоимостью 21,3 млн руб. в марте 2018 года был заключен с компанией из Санкт-Петербурга «Вертикаль». Все работы должны были быть завершены в конце 2019 года, однако, как утверждают власти, этого не произошло. При этом до настоящего времени не предоставлен итоговый отчет.

Чиновники потребовали от компании выплатить в бюджет неустойку в размере 281,3 тыс. руб. и пригрозили обратиться в арбитражный суд, если деньги не поступят в течение 10 дней.

Напомним, компания «Вертикаль» уже требует через суд от властей 11,7 млн руб. — деньги за первую часть обследования, которое велось в 2018-2019 годах. Промежуточный итог показал, что на острове происходят «резонансные процессы». Госзаказчик остался недоволен проделанной работой и не стал за нее платить.