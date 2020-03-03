Васильев посоветовал переезд калининградцам, недовольным историческими зданиями

Васильев посоветовал переезд калининградцам, недовольным историческими зданиями
Дом на ул. Нахимова. Скриншот с материалов к заседанию Общественного совета при службе охраны памятников
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Историк моды и телеведущий Александр Васильев заявил, что исторические здания в Калининградской области сильно страдают от стеклопакетов, которые ставят жильцы. И посоветовал тем, кого не устраивают неудобства, связанные с сохранением облика построек, переезжать. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Калининград».

«Мне кажется, самое, самое тяжелое, что есть здесь, в этом регионе — это стеклопакеты. Потому что во всех исторических зданиях люди не понимают, потому что в их сознании не доходит дальше вот это, люди вставляют белые пластмассовые окна. Говорят, они герметичны. И сразу фасад и впечатление от него тут же разрушается, потому что самое важное в сохранении — переплет окна. И даже если вы вставляете новые [окна], вы должны сохранить переплет. А если вы говорите, что „мне не нравится такой переплет“ — значит, переезжайте в другой район, где есть современные здания, простые окна, живите там. Но обязанность каждого человека, который живет в историческом здании, а не в современном — его поддержать для следующих поколений. Потому что если вашему поколению это не нравится по какой-то причине, но следующему-то понравится. Потому что если сегодня кто-то не дозрел, то следующие-то [поколение] умнее нас», — сказал Васильев.

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