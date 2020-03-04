Крупин: не думаю, что садовые общества в Калининграде массово пойдут под застройку

В горадминистрации сомневаются, что в обозримой перспективе территории, отведенные под многоэтажную застройку, удастся расширить за счет земель садовых обществ. Для этого нет законодательных механизмов, пояснил журналистам накануне после оперативного совещания глава комитета территориального развития и строительства мэрии Артур Крупин.



«Я так не думаю. Территории, которые находятся в садоводческих обществах — в собственности», — отметил он. Причем, речь не только о садоводческих участках, но и о территориях общего пользования — проездах, землях, на которых расположена инфраструктура. «Там довольно сложные процедуры, связанные с объединением всех собственников, садоводов и разработкой какой-то комплексной программы. Дело в том, что у нас 2 или 3 садовых общества в последние 5 лет пытались разработать проекты планировки с проектом межевания, но ни один из них не был утвержден соответствующим образом, потому что не был найден консенсус на общем собрании. Пока каких-то серьезных законодательных механизмов [для этого] я не вижу», — пояснил глава комитета.