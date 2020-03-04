Эксперт: рак находят у 1,5% пациенток центра женского здоровья, это много

За 2,5 года работы центра женского здоровья на базе областной больницы в Калининграде через него прошло около 18 тыс. женщин. В 1,5% случаев у них нашли онкологические заболевания органов репродуктивной системы. Об этом в среду в интервью радиостанции «Комсомольская правда-Калининград» сообщила главный внештатный акушер-гинеколог области Наталья Хоменко.

«Это довольно много», — отметила эксперт. Она также пояснила, что калининградки в целом ответственно относятся к своему здоровью, до 200 тыс. жительниц региона ежегодно посещают врача-гинеколога, до 9 тыс. женщин — центры женского здоровья в регионе.