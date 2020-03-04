Калининградцев с заболеваниями кожи приглашают на занятия в Школы здоровья

Калининградцы и жители области с заболеваниями кожи и ногтей могут пройти специальное обучение в Школах здоровья на базе Областного центра специализированных видов медицинской помощи. Информация об этом размещена на сайте центра.

Уточняется, что занятия в Школах здоровья проводятся по следующим направлениям:

• Школа для больных псориазом

• Школа для больных атопическим дерматитом

• Школа для пациентов с угревой болезнью «Здоровая кожа лица»

• Школа пациентов с заболеваниями ногтей «Здоровые ногти»

«Проводится обучение методам профилактики обострений псориаза, атопического дерматита, уходу за кожей лица, тела. В школе «Здоровые ногти» пациентов обучат методам ухода за ногтевыми пластинками, профилактике грибковых поражений ногтей.

Расписание занятий в марте, куратор школы

1. Школа пациентов «Здоровая кожа лица» 04.03.2020 Зуев А.В.

2. Школа пациентов «Здоровые ногти» 18.03.2020 Зуев А.В.

3. Школа для больных псориазом 24.03.2020 Некрасова Н.В.

4. Школа для больных атопическим дерматитом 30.03.2020 Когут К.З.

Занятия проводятся в актовом зале Центра спецмедпомощи по адресу:

г. Калининград, ул. Барнаульская, 6, с 14 часов.

Запись на занятия по телефону: 313-194», — говорится в сообщении.

Срок действия акции: с 1.12.2019 г. по 31.12.2019 г. Об организаторе акции, правилах ее проведения, о размерах скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону (4012) 33-44-55.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.