За 5 лет число абортов в области сократилось почти на треть

За последние 5 лет число абортов в Калининградской области сократилось на 30%. Об этом в среду в интервью радиостанции «Комсомольская правда-Калининград» сообщила главный внештатный акушер-гинеколог области Наталья Хоменко.

В Калининградской области организована системная работа по профилактике абортов и сохранению репродуктивного здоровья женщин. И она дает свои результаты. Ну за последние 5 лет абсолютное число абортов снизилось на 30% и за последний год — на 9%. В 2019 году аборты провели не многим больше 3 тыс. женщин.