Калининградец пытался незаконно вывезти из Польши скульптуру и картину

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Польские пограничники задержали на погранпереходе в Гжехотках жителя Калининградской области, незаконно перемещающего предметы искусства. Об этом в среду на своем сайте сообщает Варминско-Мазурский отдел пограничной службы республики.

Незаконный груз в конце января обнаружили в автомобиле Mercedes 42-летнего жителя области. Россиянин пытался вывезти из Польши скульптуру «Ягуар, пожирающий зайца», автором которой мог быть Антуан-Луи Бари, картину, рисунок и фотографию начала 20-го века. Документов, позволяющих вывозить произведения искусства из Польши, у мужчины не было.

Предметы изъяли и направили на экспертизу в местную службу охраны памятников. Эксперты признали, что изъятые объекты имеют культурную ценность и стоимость каждого их них превышает 40 тыс. злотых (около 685 тыс. рублей). Разрешения на вывоз таких предметов из Польши не требуется, но документы к ним прилагаться должны.

Фото — Варминско-Мазурский отдел пограничной службы республики.


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