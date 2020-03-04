Главный внештатный гинеколог: 52-летняя калининградка готовится стать мамой

Главный внештатный гинеколог: 52-летняя калининградка готовится стать мамой
Фото Новый Калининград
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В возрасте старше 50 лет решаются родить считанные единицы жительниц области. Об этом в среду в интервью радиостанции «Комсомольская правда-Калининград» сообщила главный внештатный акушер-гинеколог области Наталья Хоменко.

«В прошлом году [случаев, когда женщины рожали бы] в 50 лет не было. Потому что репродуктивный возраст все равно определен, с 15 до 49 лет. Но есть одна женщина, которой сейчас 52 года, но она еще не родила. Это, конечно, единицы», — сказала Хоменко.

Случаев, когда рожали дети до 14 лет в регионе не было, самым молодым мамам в области было по 15-17 лет, но таких единицы.

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