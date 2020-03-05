Новый водопровод на набережной Трибуца прорвало в третий раз за 4 года

На набережной Трибуца вновь прорвало участок магистрального трубопровода, который был заменен во время ее ремонта. Течь устраняет подрядчик по гарантии, сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» пресс-секретарь «Водоканала» Александр Небесихин.



Утечка произошла еще в понедельник, 2 марта. По словам собеседника, в этом месте проходят два магистральных трубопровода, и сначала нужно было определить, на каком именно случился прорыв. «Так как там магистраль проходит на достаточно большой глубине, утечку не сразу нашли. Сейчас нашли утечку, этим занимается подрядчик, который несет гарантийные обязательства по трубопроводу, который он укладывал. Думаю, на этой неделе должны все исправить. Отключаться никто не будет, все будут с водой», — сказал Александр Небесихин.

В августе 2016 года в том же месте рядом с набережной Трибуца прорвало гарантийный водопровод и набережную затопило. Ликвидацией последствий тогда, по словам пресс-секретаря «Водоканала» Александра Небесихина, также занимался подрядчик, прокладывавший водовод в рамках строительства Трибуца. Второй прорыв на той же магистрали, но на другом участке произошёл в мае 2017 года. Для устранения последствий утечки на период ремонтных работ пришлось отключить несколько домов и школу.