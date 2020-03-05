В 2019 выручка от продаж лотерей в Калининградской области увеличилась на 40%

В 2019 выручка от продаж лотерей в Калининградской области увеличилась на 40%
Виталий Невар / Новый Калининград

Выручка от продаж лотерей в Калининградской области увеличилась на 39,4% — до 431,8 млн рублей. В 2018 году этот показатель был на уровне 309,5 млн рублей, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе «Столото».

В прошлом году доля розничных продаж билетов снизилась в регионе с 56% до 50%. При этом выросли продажи в онлайн-кассах — там «Столото получает 50% выручки. В 2018 году электронная коммерция составляла 44%.

«За последнее время мы шагнули за пределы привычных каналов распространения лотерейных билетов — специализированных киосков и отделений Почты России. Сейчас стать участником государственных лотерей можно в продуктовом магазине у дома, в салоне сотовой связи или на заправке», — отметил директор по продажам «Столото» Роман Роменский.

По данным распространителя лотерей, сумма выигрышей жителей региона выросла на 28,6%. Если в 2018 году она составляла 158,6 млн рублей, то в 2019-м превысила 204 млн. Всего в 2019 году шесть жителей Калининградской области стали обладателями выигрышей от 1 млн рублей.

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