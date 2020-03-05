В администрации Советска устроили проверку после жалоб на новую набережную

Правительство Калининградской области инициировало проверку в администрации Советска из-за недовольства местных активистов качеством реконструкции набережной. Об этом говорится ответе областного минстроя на обращение общественной организации «Советск-Тильзит 2020».

Как отмечается в письме от 28 февраля, министерство регионального контроля проводит внеплановую проверку «соблюдения положения правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при использовании межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Калининградской области в 2019 году».

О результатах проверки в правительстве обещают сообщить дополнительно и принять «соответствующие меры». Проверку также должна провести контрольно-счетная палата области.

По данным общественников, общая стоимость реконструкции набережной составляла 140 млн. Из них 80 млн — из федеральный бюджета, 27 — областного, 3 — местного, 30 — частные инвестиции. Активисты обратили внимание, что во время презентации проекта в ходе общественных слушаний все «было красиво», но конечный вариант жители так и не увидели.

Независимая экспертиза показала, что бетон, из которого сделана подпорная стенка, «не соответствует нормативным показателям». На набережной планировались летний амфитеатр, говорящая скамейка, селфи-точка, интерактивный музей, открытый музей якорей, парковка на 30 машин, деревянный настил, понтоны и веревочный городок. Однако «этих объектов нет». При этом большинство существующих объектов «не соответствуют техническому заданию», есть «факты коррупции», уверены общественники.

Набережную в Советске открыли 25 декабря (в среду), запустив фонтан, сделанный в рамках реконструкции. При этом, согласно основному контракту стоимостью 107,5 млн руб., все работы должны были закончить до конца ноября 2019 года.