Прокуратура подала в суд на владельцев земли у Чистого пруда под Гурьевском

Прокуратура подала в суд на владельцев земли у Чистого пруда под Гурьевском
Виталий Невар / Новый Калининград
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В суд обратился и.о. прокурора Гурьевского района с исками к арендаторам и собственникам участков, расположенных вблизи озера Чистый пруд в поселке Большое Исаково. Об этом сообщает пресс-служба Гурьевского районного суда.

По данным прокуратуры, так как Чистый пруд является водным объектом общего пользования, то его водоохранная зона озера составляет 50 метров. В ходе проверки выявлено, что в пределах береговой полосы озера расположены земельные участки, которые предоставлены в аренду и частную собственность в нарушение статьи 27 Земельного кодекса РФ. Согласно закону, ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, в пределах которых расположены водные объекты.

Ссылаясь на положения Водного кодекса РФ, согласно которым каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования, истец полагает, что в нарушение требований законодательства формирование указанных участков противоречит назначению этих земель как территории общего пользования.

Прокурор просит суд признать недействительным формирование участков в связи с включением их в границы береговой полосы водного объекта общего пользования — Чистый пруд, а также признать отсутствующим право собственности и недействительными договоры аренды на указанные участки.

Четырнадцать исковых заявлений судом принято к производству. Назначены предварительные судебные заседания.

«Кроме того, по заявлению и.о. прокурора судом приняты обеспечительные меры в виде запрета на совершение регистрационных действий в отношении спорных земельных участков», — отмечается в релизе.

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