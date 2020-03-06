ДОСААФ: калининградцы считают, что женщины учат вождению лучше мужчин

Калининградцы считают, что женщины обучают вождению лучше мужчин. О них приходит намного больше положительных отзывов, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда Калининград» председатель регионального отделения ДОСААФ, депутат областной Думы Олег Урбанюк.

В данный момент инструкторы-женщины есть в школах Калининграда и Советска.

«И мы только приветствуем это и направляем на эти рельсы и нашу черняховскую школу, и гусевскую, чтобы в свои ряды брали инструкторов и преподавателей-женщин», — уточнил Урбанюк.