Олег Урбанюк: военно-патриотический фестиваль на Девау организуют женщины

Олег Урбанюк: военно-патриотический фестиваль на Девау организуют женщины
Виталий Невар / Новый Калининград

Военно-патриотический фестиваль на территории Девау организуют женщины. Рассказал об этом в эфире радио «Комсомольская правда Калининград» куратор аэропорта, депутат областной Думы Олег Урбанюк.

Фестиваль имени Кривцова является ежегодным. По словам куратора, женщины пишут сценарий и выполняют прочие организаторские функции.

«Подготовка к проведению фестиваля, сценарий и так далее — это все отдано на откуп нашим женщинам. Мы только подставляем свое мужское плечо и оказываем помощь», — объяснил Урбанюк.

Также он рассказал, что среди посетителей Девау экстремалов-девушек значительно меньше, чем мужчин.

«Среди молодежи, которая приходит, есть и девчонки. Но пока да, парапланеристы, дельтапланеристы по большей части — мужчины», — рассказал депутат.


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