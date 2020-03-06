На ул. Клинической на 4 месяца вводится одностороннее движение

С 23 марта на ул. Клинической вводится одностороннее движение. Причина — капитальный ремонт дороги, сообщает администрация Калининграда в соцсетях.



Улица будет односторонней не на всем протяжении, а в зависимости от этапа производства работ. Водителям рекомендуют следить за знаками. Одностороннее движение вводится:

— от ул. Нерчинской до ул. Черняховского — при проведении I этапа работ;

— от ул. Нерчинской до дома № 8 по ул. Клинической — при проведении II этапа работ;

— от ул. Фрунзе до дома № 8 по ул. Клинической — при проведении III этапа работ.

О начале второго и третьего этапов в мэрии обещают сообщить дополнительно.