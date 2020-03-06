На ул. Клинической на 4 месяца вводится одностороннее движение

На ул. Клинической на 4 месяца вводится одностороннее движение
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

С 23 марта на ул. Клинической вводится одностороннее движение. Причина — капитальный ремонт дороги, сообщает администрация Калининграда в соцсетях.

Улица будет односторонней не на всем протяжении, а в зависимости от этапа производства работ. Водителям рекомендуют следить за знаками. Одностороннее движение вводится:

— от ул. Нерчинской до ул. Черняховского — при проведении I этапа работ;

— от ул. Нерчинской до дома № 8 по ул. Клинической — при проведении II этапа работ;

— от ул. Фрунзе до дома № 8 по ул. Клинической — при проведении III этапа работ.

О начале второго и третьего этапов в мэрии обещают сообщить дополнительно.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter