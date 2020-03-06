Горвласти хотят смягчить условия увольнения чиновников мэрии в связи с утратой доверия

Горвласти хотят смягчить условия увольнения чиновников мэрии в связи с утратой доверия
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Коррупция

Власти Калининграда намерены внести изменения в положение «О порядке увольнения муниципальных служащих в связи с утратой доверия [...]». Проект соответствующего решения опубликован на сайте горсовета.

Предлагается увеличить срок, в течение которого уличенный в факте коррупции муниципальный чиновник должен быть уволен. В настоящее время он составляет 1 месяц со дня, когда об этом стало известно. Горвласти хотят, чтобы увольнение происходило не позднее, чем через полгода, не считая периодов временной нетрудоспособности и отпуска.

При этом ранее было установлено другое ограничение: уволить муниципального служащего-коррупционера можно «не позднее трех лет со дня нарушения им коррупционного правонарушения». В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. Это ограничение не изменяется.


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