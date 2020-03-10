Мэрия: во вторник электричество отключат на улицах Центрального и Московского районов

В Калининграде планируется отключить энергопитание на улицах Центрального и Московского районов. Такую информацию сообщает во вторник, 10 марта, пресс-служба администрации города.
Отключение продлится до 18:00. Без света останутся потребители по следующим адресам: ул. Эльблонгская 31-37, 24-30а, ул. Багратиона 144а-160, пер. Южный 1-15, 2-6, ул. Кутузова 17-41, 36-40, ул. Каштановая аллея 15/1-19а, ул. Закавказская 16, 16а, ул. Адмиральская 7-11, 4-8а.
Все контакты диспетчерских коммунальных служб доступны в «Справке Нового Калининграда».
Комментарии к событию