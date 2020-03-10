Меняется расписание электричек на Светлогорском и Зеленоградском направлениях

Изменится расписание пригородных поездов на Светлогорском и Зеленоградском направлениях. Изменения связаны с ремонтными работами на железной дороге и будут действовать только 11 и 12 марта. Об этом «Новому Калининграду» сообщают в пресс-службе Калининградской железной дороги.

Поезд Светлогорск — Зеленоградск — Калининград отправится со станции Светлогорск-2 в 14:20, на 3 минуты раньше, чем он отходит обычно. С измененным расписанием электричка проследует по всему маршруту. Время отправления со станции Зеленоградск — 15:12 (вместо 15:20), прибытие на Южный вокзал — 15:54.

Поезд Калининград — Зеленоградск 11 и 12 марта будет отправляться с Южного вокзала в 12:04. Это на 4 минуты позже, чем в действующем расписании. Однако время прибытия на о.п.Сосновка и станцию Зеленоградск Новый не меняется.

По измененному расписанию будет следовать поезд Зеленоградск — Калининград, отправляющийся в 12:02. Изменится время его прибытия на Северный и Южный вокзалы. Разница с действующим расписанием - 1-2 минуты.