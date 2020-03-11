Минкомсвязи предложило отнести сервисы заказа еды к социально значимым

Минкомсвязи предложило отнести сервисы заказа еды к социально значимым
Виталий Невар / Новый Калининград
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Минкомсвязи предлагает пополнить список социально значимых сервисов, доступ к которым будет бесплатным, сервисами заказа еды, мессенджерами и соцсетями. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев, сообщает в среду, 11 марта, «Интерфакс».

По словам чиновника, список должен включать в себя «все, что нужно в повседневной жизни и чем люди часто пользуются». При этом сервисы обязательно должны быть российскими, технически размещены на отечественной инфраструктуре.

«Мы не говорим, что у нас один главный по категории войдет в бесплатный список, — цитирует издание Шадаева — Мы говорим, что эти сервисы в своей категории должны в явном виде уже иметь большие доли (на рынке — ИФ), и вопрос по каждый категории будет устанавливаться комиссией».

При этом он уточнил, что все нормативные документы для запуска готовы, а список сайтов и сервисов верстается.

Проект «Доступный интернет» предложил запустить президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию.

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