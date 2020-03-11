Планирующийся мост через Калининградский залив не с чем стыковать

Концессионер моста через Калининградский залив начал проектирование объекта, но его пока не с чем стыковать в районе проспекта Победы. Об этом в среду, 11 марта, во время заседания профильного комитета областной Думы заявила министра министр развития инфраструктуры области Елена Дятлова.

«Коллеги вовсю занимаются проектированием данного мостового сооружения, — заявила Дятлова. — Это новый проект, и будем говорить честно и откровенно: для того, чтобы было куда стыковать мост через залив, мы должны свести Северный обход развязкой с проспектом Победы».

При этом развязка должна появиться в рамках строительства нового участка Приморского кольца — от Круглово до Калининграда с ответвлением в Балтийск. «Этим проектированием мы сейчас занимаемся. Я закончу проектирование в 2021 году, потому что очень сложная трасса. Нужно понимать, что нам сначала нужно прийти с Северного обхода в развязку», — добавила министр.

Напомним, по оценкам областных властей, строительство Приморского кольца только от Светлогорска до Янтарного продлится не менее трех лет, а от Янтарного до Балтийска еще несколько. Строительство финансируется из федерального бюджета.

Что касается моста через залив, его планируют строить в рамках концессионного соглашения, но в основном за счет федерального гранта в размере почти 29 млрд руб. При этом область берет на себя финансовое обязательство перед группой «ВИС» по выплате 34 млрд руб. в качестве возврата инвестиций концессионеру и компенсации содержания моста. Оно может быть уменьшено на сумму платы, которую концессионер соберет за проезд по мосту в процессе реализации проекта.

Областное правительство не раскрыло концессионное соглашение по запросу «Нового Калининграда».