В регионе из-за «критерия нуждаемости» пособия получают лишь 50% семей с детьми-инвалидами

В регионе из-за «критерия нуждаемости» пособия получают лишь 50% семей с детьми-инвалидами
Виталий Невар / Новый Калининград
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Областные власти предлагают внести изменения в региональный Семейный кодекс с тем, чтобы пособия могли получать все семьи с детьми-инвалидами. Сейчас без этой поддержки осталось более половины таких семей, сообщила в среду на заседании комитета облдумы по соцполитике профильный министр Анжелика Майстер.

По ее словам, всего в области почти 3800 семей, воспитывающих ребенка-инвалида. Из-за того, что в Семейном кодексе установлен так называемый «критерий нуждаемости», областное пособие в 2 тыс. рублей получают 1783 подобных семей — это 47%. Согласно предлагаемым изменениям, данный критерий должен быть отменен в их отношении уже в нынешнем году, мера потребует дополнительно 40 млн рублей (всего — 86 млн). «На наш взгляд, принятие этого законопроекта поддержит семьи, которые воспитывают ребенка-инвалида, и это справедливо», — считает Анжелика Майстер.

Для остальных категорий «критерий нуждаемости» не отменяется.

Жители региона смогут претендовать на меры социальной поддержки, если сумма денежных средств на счетах одного члена семьи не превышает десять прожиточных минимумов. Также для этого семья может иметь определенное количество имущества.

В региональном правительстве ранее заявляли, что после вступления в силу кодекса (это произошло с, количество получателей соцльгот серьезно не сократится. Кодекс приняли в октябре 2019 года.

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