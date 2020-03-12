На ремонт площади Победы выделяют еще 2,7 млн рублей

Администрация Калининграда снова запланировала ремонт площади Победы, на который из бюджета готовы потратить более 2,7 млн рублей. Извещение было опубликовано на портале госзакупок 11 марта.

Согласно техзаданию, как и в предыдущие годы значительная часть средств направляется на перекладку гранитной плитки и брусчатки в пределах улиц Гаражной и Профессора Баранова, Черняховского и Профессора Баранова. Так планируется ремонт системы водоотведения и покраска урн. Конкурс по выбору подрядчика намечен на 23 марта.

Напомним, подобные работы проводятся последние несколько лет. Тем не менее после каждого ремонта плитка снова отваливается и разрушается.