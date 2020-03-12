Властям ответили на претензию о неготовых итогах обследования грунтов на Острове

Властям ответили на претензию о неготовых итогах обследования грунтов на Острове
Фото / Новый Калининград
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Компания «Вертикаль», которая с 2018 года занимается мониторингом состояния грунтов на острове Октябрьском, объяснила областным властям задержку предоставления итогового отчета. Письмо было размещено в электронной карточке исполнения контракта на сайте госзакупок 11 марта.

«В связи с длительной болезнью главного инженера проекта, являющегося непосредственным руководителем научно технических работ по выполнению контракта <...>, а также в связи с переработкой, расшифровкой и обобщением результатов статистических данных большого объема, полученных во время мониторинга в период с июля 2018 г. по 20 декабря 2019 г. и информацией полученной из архивов г. Калининграда, происходит задержка по срокам предоставления итогового отчета».

Подрядчик обещает направить отчет в течение 10 рабочих дней. При этом в документе предлагается удержать сумму пени за срыв контракта при оплате выполненных работ.

Напомним, контракт стоимостью 21,3 млн руб на геотехническое обследование грунтов на острове Октябрьском в марте 2018 года был заключен с компанией из Санкт-Петербурга «Вертикаль». Все работы должны были быть завершены в конце 2019 года, однако, как утверждают в областном правительстве, этого не произошло. При этом до настоящего времени не предоставлен итоговый отчет.

Чиновники потребовали от компании выплатить в бюджет неустойку в размере 281,3 тыс. руб. Сама же фирма уже требует через суд от властей 11,7 млн руб. — деньги за первую часть обследования, которое велось в 2018-2019 годах. Промежуточный итог показал, что на Острове происходят «резонансные процессы». Госзаказчик остался недоволен проделанной работой и не стал за нее платить.

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