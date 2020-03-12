Проект реконструкции ул. Карташева прошел экспертизу, но его решили откорректировать

Администрация Калининграда решила откорректировать проект реконструкции улицы Карташева в микрорайоне Космодемьянского, несмотря на то, что он прошел экспертизу. Об этом 11 марта во время заседания профильного комитета областной Думы сообщила министр министр развития инфраструктуры области Елена Дятлова.

«Есть сегодня проект, прошедший экспертизу, у города Калининграда, — заявила министр — Мы готовы были начать финансировать уже в этом году, но Калининград взял паузу, чтобы откорректировать раздел в данном проекте по поводу ливневой канализации. На улице Карташева нет ливневки от слова совсем. Те технические решения, которые были применены, не позволят Калининграду проложить там ливневку».

При этом Дятлова отметила, что в областном бюджете реконструкция улицы «уже вбита» как объект, который финансируется и областного бюджета в 2020 и 2021 годах.

Напомним, в декабре 2019 года в мэрии заявляли, что в январе 2020 года уже пройдут торги по выбору подрядчика. На ремонте в течение двух лет планируется освоить 413 млн руб. на реконструкцию ул. Карташева.