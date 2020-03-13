В выходные калининградцам обещают прохладу и ночные заморозки

В выходные калининградцам обещают прохладу и ночные заморозки
Виталий Невар / Новый Калининград
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Предстоящие выходные в Калининградской области будут прохладными, в субботу вероятны осадки. Об этом свидетельствует прогноз Гидрометцентра РФ. В субботу ожидается около 4 градусов тепла, будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. В воскресенье потеплеет до +6 градусов, синоптики обещают небольшую облачность, но без осадков. В ночь с пятницы на субботу будет около нуля и снег с дождем, в ночь с субботы на воскресенье температура опустится до минус двух градусов.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды дает чуть менее оптимистичный прогноз. В субботу он обещает всего +1 градус тепла и умеренные дожди, ночью — снег с дождем и около нуля. В воскресенье будет +4 градуса и без осадков днем и −2 градуса ночью.

Прогноз погоды «Нового Калининграда» днем субботу обещает ясную погоду и +1,4 градуса тепла, к вечеру — похолодание до −1 градуса. В воскресенье утром вероятен небольшой ветер, днем будет ясно и до 7 градусов тепла.



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