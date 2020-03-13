В психиатрической больнице нашли многочисленные нарушения пожарной безопасности

В психиатрической больнице нашли многочисленные нарушения пожарной безопасности
Виталий Невар / Новый Калининград
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В психиатрической больнице № 2 в пос. Прибрежном обнаружили многочисленные нарушения требований противопожарного законодательства. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, здания стационаров оборудованы системой оповещения, на путях эвакуации не хватает аварийного освещения. Кроме того, в некоторых зданиях больницы установлены двери шириной менее 0,8 м.

Нарушения требований пожарной безопасности также нашли в медцентре, который оказывает услуги в области психиатрии, психотерапии, психологии и наркологии. ООО «Медицинская организация «Возрождение».

В адрес главврача больницы и директора ООО «Медицинский центр «Возрождение» внесены представления, которые находятся на рассмотрении. Кроме того, прокурором вынесены 4 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

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