На 17-ти улицах Калининграда из-за плановых работ до вечера отключен свет (список)

На 17-ти улицах Калининграда из-за плановых работ до вечера отключен свет (список)
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Коммунальные проблемы

В пятницу, 13 марта, плановые отключение произойдут на энергосетях всех районов города. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии.

До 17:00 электричество отключено по адресам:

ул. Лукашова

ул. Жиленкова

ул. Калинина, 1,2,5-11,12,66,156

С/Т «Сокол».

До 18:00 энергоснабжение приостановлено по адресам:

ул. Горького, 207,209б,211-213

ул. Гайдара, 102,116

ул. Нарвская, 115,116,117 (д/с №55)

ул. Комсомольская, 78-84

ул. Чекистов, 14-18,20-24

ул. Косм. Леонова, 54-64,59-71

ул. Молочинского, 5-15

ул. Носова, 1-3а

пр-т Мира, 6-20а,13

пер. Театральный, 3

ул. Грекова, 12,3-5,11-11а

ул. Парусная, 29-31, 30(д/с №107)

ул. Краснооктябрьская, 1-7, 11-15а

Ленинский пр-т, 85-91,103-109

До 18:00 отключен и светофор на пересечении Ленинского пр-та и ул. Краснооктябрьской.

Холодное водоснабжение для монтажа приборов учета приостановлено до 14:00 в Центральном районе на ул. Бассейной, 35, и в Ленинградском районе на ул. Барнаульской, 6, и ул. Шахматной, 4а.

Все контакты диспетчерских коммунальных служб доступны в «Справке Нового Калининграда».


 

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