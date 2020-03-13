На 17-ти улицах Калининграда из-за плановых работ до вечера отключен свет (список)

В пятницу, 13 марта, плановые отключение произойдут на энергосетях всех районов города. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии.
До 17:00 электричество отключено по адресам:
ул. Лукашова
ул. Жиленкова
ул. Калинина, 1,2,5-11,12,66,156
С/Т «Сокол».
До 18:00 энергоснабжение приостановлено по адресам:
ул. Горького, 207,209б,211-213
ул. Гайдара, 102,116
ул. Нарвская, 115,116,117 (д/с №55)
ул. Комсомольская, 78-84
ул. Чекистов, 14-18,20-24
ул. Косм. Леонова, 54-64,59-71
ул. Молочинского, 5-15
ул. Носова, 1-3а
пр-т Мира, 6-20а,13
пер. Театральный, 3
ул. Грекова, 12,3-5,11-11а
ул. Парусная, 29-31, 30(д/с №107)
ул. Краснооктябрьская, 1-7, 11-15а
Ленинский пр-т, 85-91,103-109
До 18:00 отключен и светофор на пересечении Ленинского пр-та и ул. Краснооктябрьской.
Холодное водоснабжение для монтажа приборов учета приостановлено до 14:00 в Центральном районе на ул. Бассейной, 35, и в Ленинградском районе на ул. Барнаульской, 6, и ул. Шахматной, 4а.
Все контакты диспетчерских коммунальных служб доступны в «Справке Нового Калининграда».
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