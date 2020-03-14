Власти не нашли желающих скорректировать за 12,8 млн проект газопровода в Балтийск

Власти не нашли желающих скорректировать за 12,8 млн проект газопровода в Балтийск
Витатий Невар / Новый Калининград
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Конкурсное агентство Калининградской области продлило торги по выбору компании, которая за 12,8 млн руб. должна заняться корректировкой проекта недостроенного газопровода в Балтийск. Об этом свидетельствует извещение, опубликованное на портале госзакупок.

Если ранее конкурс по выбору подрядчика должен был состояться 13 марта, то теперь это должно произойти 23 марта. Причиной стало то, что для участия в торгах не было подано ни одной заявки.

Правительство области рассчитывает получить обновленный проект в течение 260 дней после заключения контракта. 

Ранее область выделила 50 млн руб. «Газпром оргэнергогаз» на обследование недостроенного газопровода.

Областные власти пытались обследовать газопровод, который начали строить в 2011 году, на протяжении последних двух лет. Ранее они расторгли контракт с компанией, которая отказывалась делать обследование без документации. Документы, как говорили областные власти, были утеряны. Область проиграла суд подрядчику и отменила последние торги на обследование по этой причине.

В августе 2019 года губернатор Антон Алиханов заявил, что не снимает с себя ответственности за проблемы с достройкой газопровода в Балтийск, «потому что является продолжением в каком-то смысле своих предшественников». Глава области допускает, что объект придется строить заново, если заключение по итогам обследования будет отрицательным.

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