Синоптики обещают региону небольшое повышение температуры к середине недели

Предстоящая неделя в Калининградской области будет относительно теплой и преимущественно без осадков. По данным Гидрометцентра РФ, слабые дожди ожидаются в понедельник (при температуре 9 градусов тепла) и в четверг. К среде столбик термометра поднимется до 12 градусов, к субботе вновь опустится до 5. Ночные заморозки не прогнозируются.



Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточняет, что в среду будет максимум 11 градусов. В остальном его прогноз идентичен.