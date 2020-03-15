Синоптики обещают региону небольшое повышение температуры к середине недели

Предстоящая неделя в Калининградской области будет относительно теплой и преимущественно без осадков. По данным Гидрометцентра РФ, слабые дожди ожидаются в понедельник (при температуре 9 градусов тепла) и в четверг. К среде столбик термометра поднимется до 12 градусов, к субботе вновь опустится до 5. Ночные заморозки не прогнозируются.
Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточняет, что в среду будет максимум 11 градусов. В остальном его прогноз идентичен.Прогноз погоды «Нового Калининграда» осадков не обещает вовсе. Однако также предполагает повышение температуры: с 7,1 градуса в понедельник до 13,1 градуса в среду. В пятницу ожидается уже 8,3 градуса.
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