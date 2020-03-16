Мэрия: в понедельник без света останутся детская поликлиника и дома в Центральном районе

В Калининграде в понедельник, 16 марта, для проведения ремонтных работ будет отключено электроснабжение на некоторых улицах Центрального района. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Отключения планируются с 09.00 до 18.00 по следующим адресам: ул. Уральская, 3-7,9-15 (Пункт выдачи детского питания, Детская поликлиника № 6); ул. Ген. Озерова, 6-10, 12-16; ул. Кирова, 1,3-5,4,6,7; ул. Чайковского 2,2а,3,5-7,4-10,11; Советский пр-т, 9-11,20-22,22а; ул. Мусоргского, 1-3,4-8; пр-т Победы, 70,72,72а,74,76-78,101-105,107-109,111,113-115,117-127; ул. Харьковская, 22-30,57-81,83; ул. Ручейная, 12; пер. Ремонтный, 9.
Все контакты диспетчерских коммунальных служб доступны в «Справке Нового Калининграда».
Комментарии к событию