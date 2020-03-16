УМВД выделяет полмиллиона на огневую подготовку калининградских полицейских

Управление МВД по Калининградской области готово потратить 515 тыс. руб. на практические и теоретические занятия по огневой подготовке сотрудников. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, победитель торгов обеспечит проведение занятий до конца 2020 года. Общая их продолжительность составит 471 час. Тир должен находиться в Калининграде, а его пропускная способность должна обеспечивать возможность проведения стрельб с не менее 20 сотрудниками в час. При этом занятия планируется проводить под руководством сотрудников отдела профессиональной подготовки УМВД.
Дата проведения торгов назначена на 23 марта 2020 года.
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