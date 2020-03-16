В Польше рестораны запустили акцию. Они бесплатно кормят врачей

В Польше некоторые рестораны объявили о том, что готовы предоставить бесплатную еду для врачей и медперсонала. Об этом сообщает польский портал Trojmiasto.pl.

В стране по указанию премьер-министра закрыты все заведения общепита, их деятельность ограничена работой «навынос». В связи с этим некоторые кафе решили использовать запасы еды и поддержать врачей из окрестной больницы, бесплатно передав им готовые блюда. Акция получила название #gastropomaga.

«С сегодняшнего дня врачи и персонал больницы каждый день могут бесплатно получить у нас пиццу, чтобы у них была возможность быстро (и вкусно) поесть. Мы знаем, что для таких вещей, как приготовление пищи, у них просто нет времени», — гласит объявление одного из ресторанов.