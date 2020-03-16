В список объектов культурного наследия региона внесли древнее поселение

В список объектов культурного наследия Калининградской области внесли древнее поселение, найденное в Зеленоградском районе. Соответствующий приказ службы госохраны объектов культурного наследия региона опубликован 16 марта на портале правовой информации.
Согласно документу, речь идет об археологическом объекте «Селище Сокололиники», I тыс. н. э. Он находится западнее от северо-западной окраины поселка Сокольники. На участке, где расположено селище, предполагается проведение археологических раскопок.
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