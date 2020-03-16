СК области проверяет сообщение федерального СМИ о непригодном жилье для сироты

СК области проверяет сообщение федерального СМИ о непригодном жилье для сироты
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области организована доследственная проверка сообщений СМИ о выделении сироте непригодного для проживания жилья. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.  

Как уточнили в СК, 14 марта в новостном выпуске одного из федеральных телеканалов вышел сюжет, в котором утверждалось, что девушке-сироте в Неманском районе выделено жилье, непригодное для проживания. В частности, согласно озвученной информации, выделенное девушке жилье не отвечает санитарным нормам и требованиям безопасности, в доме нет центрального отопления и элементарных удобств. В сюжете демонстрируются прогнившие полы, обваливающийся потолок, упоминается об отсутствии канализации и водопровода в доме.

Для проверки сведений, изложенных в сюжете, следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой следователи СК России установят все обстоятельства и проверят доводы, озвученные в СМИ, дадут правовую оценку произошедшему. 

По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.

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