От жительницы Черняховска требуют вернуть маткапитал из-за непостроенного дома

От жительницы Черняховска требуют вернуть маткапитал из-за непостроенного дома
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Проверки

Прокурор Черняховска намерен через суд потребовать от жительницы Черняховска требуют вернуть маткапитал из-за не построенного дома. Об этом сообщила пресс-служба Черняховского городского суда 

В суд поступил иск. о взыскании с местной жительницы неосновательного обогащения. Как уточняется в документе, в ходе проверки было установлено, в апреле 2018 года ответчица обратилась УПФР в Черняховском районе с заявлением о распоряжении средствами маткапитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья. В мае 2018 года денежные средства были выделены, однако в январе 2020 года было выявлено, что строительство дома на участке ответчика не ведется. 

Прокурор просит взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения в размере 453 026 рублей. Судебное заседание по делу назначено на 31 марта 2020 года.

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter