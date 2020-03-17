От жительницы Черняховска требуют вернуть маткапитал из-за непостроенного дома

Прокурор Черняховска намерен через суд потребовать от жительницы Черняховска требуют вернуть маткапитал из-за не построенного дома. Об этом сообщила пресс-служба Черняховского городского суда

В суд поступил иск. о взыскании с местной жительницы неосновательного обогащения. Как уточняется в документе, в ходе проверки было установлено, в апреле 2018 года ответчица обратилась УПФР в Черняховском районе с заявлением о распоряжении средствами маткапитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья. В мае 2018 года денежные средства были выделены, однако в январе 2020 года было выявлено, что строительство дома на участке ответчика не ведется.

Прокурор просит взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения в размере 453 026 рублей. Судебное заседание по делу назначено на 31 марта 2020 года.