Мэрия сообщила о плановых отключениях на энергосетях всех районов города (список)

Мэрия сообщила о плановых отключениях на энергосетях всех районов города (список)
Виталий Невар / Новый Калининград
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Во вторник, 17 марта, плановые отключения произойдут на энергосетях всех районов города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Калининграда.

До 11:00 электричество было отключено в Ленинградском районе на ул. Ст. лейт. Сибирякова, 14-24 (в том числе отключен модуль ГВС).

До 12:00 света не будет в Московском районе на ул. Дзержинского, 1; ул. Октябрьской, 71-73 (МУЗ «Центральная городская больница); ул. Красноармейской, 13-29; ул. Б. Хмельницкого, 71-77, 81-87.

В Центральном районе до 13:00 энергоснабжение приостановлено на Советском пр-те, 3; до 17:00 – на ул. Лукашева,12,24,26,7 (поликлиника, городская больница №3), 9-15; до 18:00 еще на 7 улицах по адресам:

ул. Кирова, 30-40,73-83

ул. Алябьева, 14-22,1-7

ул. К.Маркса,1,8

ул. Димитрова, 36-42,49

ул. Репина, 60,37

ул. Зоологическая, 50

ул. Кирова, 30-40а.

Все контакты диспетчерских коммунальных служб доступны в «Справке Нового Калининграда».

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