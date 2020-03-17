Под Зеленоградском на несколько месяцев перекрывается одна из дорог (карта)

В Зеленоградском районе из-за ремонта на несколько месяцев планируют перекрыть дорогу между поселками Сосновка и Вербное. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Капитальный ремонт автомобильной дороги «Вишневое-Сосновка-Вербное-Гусево» намерены проводить с 26 марта по 31 августа 2020 года. В связи с этим планируется временное прекращение движения транспорта на участке от км 3,9 по км 5,67.
Согласно порталу госзакупок, стоимость ремонта этой дороги обойдется бюджету в 118,8 млн руб.
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