Калининград оказался на 4 месте в рейтинге самых «заботливых» городов РФ

Калининград оказался на 4 месте в рейтинге самых «заботливых» городов РФ
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининград занял четвертое место в рейтинге самых «заботливых» городов. Специалисты ТурСтата провели опрос и выяснили, где качественнее всего проводится социальная работа и лучшие социальные услуги.

В итоге 20% респондентов проголосовали за Москву как за самый заботливый город России. Второе место занял Екатеринбург — 14%, а далее расположились Казань и Нижний Новгород — по 12%. Четвертое место заняли также два города — Санкт-Петербург и Калининград — по 8% голосов. Закрыли пятерку лидеров Краснодар и Новосибирск — 6%.

Рейтинг был составлен по итогам интернет-опроса боле пяти тысяч посетителей портала.


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