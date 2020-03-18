На Куршской косе провели обработку от клещей на месяц раньше обычного

На Куршской косе провели обработку от клещей на месяц раньше обычного
Фото пресс-службы «Куршской косы»
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На территории национального парка «Куршская коса» проведена профилактическая обработка от клещей. Ее провели на месяц раньше, чем обычно, сообщает «Новому Калининграду» пресс-служба парка.

Обработке подверглись все экологические тропы, автостоянки, а также место отдыха у озера Чайка и территория Визит-центра «Музейный комплекс». Рекомендуется, во избежание контактов с клещами, не сходить с настилов на экологических тропах и придерживаться трассы маршрутов.

Администрация парка советует надевать при посещении одежду, прикрывающую все тело. При обнаружении клеща на теле его необходимо как можно быстрее снять, в случае укуса — обратиться за медицинской помощью.


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