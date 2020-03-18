На Куршской косе провели обработку от клещей на месяц раньше обычного

На территории национального парка «Куршская коса» проведена профилактическая обработка от клещей. Ее провели на месяц раньше, чем обычно, сообщает «Новому Калининграду» пресс-служба парка.

Обработке подверглись все экологические тропы, автостоянки, а также место отдыха у озера Чайка и территория Визит-центра «Музейный комплекс». Рекомендуется, во избежание контактов с клещами, не сходить с настилов на экологических тропах и придерживаться трассы маршрутов.

Администрация парка советует надевать при посещении одежду, прикрывающую все тело. При обнаружении клеща на теле его необходимо как можно быстрее снять, в случае укуса — обратиться за медицинской помощью.