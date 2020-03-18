Под Багратионовском поисковики нашли сбитый Ил-2 и останки членов экипажа (фото)

В Калининградской области в Багратионовском округе поисковики обнаружили место падения советского штурмовика Ил-2 и человеческие останки, предположительно, принадлежащие членам экипажа. Как рассказал «Новому Калининграду» руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов, работы по извлечению обломков самолета начались на прошлой неделе.



На обломки штурмовика поисковики наткнулись во время обследования местности в районе поселка Пятидорожное. На этой территории, согласно документам, могли быть найдены останки кого-то из экипажей трех советских самолетов: Покликушин — Попов, Моисеев — Щеглов и Баранов — Крылов. Все эти бойцы числятся без вести пропавшими. В настоящее время поисковики пытаются установить, какой конкретно экипаж летал на обнаруженном штурмовике.

«Учитывая, что найден знак 8-й Одесской школы пилотов 1938-1940-х годов, то, скорее всего, его носил летчик, который мог окончить школу в этот период, — поясняет Хисамов. — Баранов и Крылов — ребята довольно молодые и, предположительно, были призваны позже. Но пока с уверенностью сказать, что это не их самолет, мы не можем. Надеемся, что в ходе предстоящих работ еще будут находки, которые позволят идентифицировать экипаж».

В этом же районе поисковикам удалось обнаружить место падения еще двух советских штурмовиков. «Разведывательные работы в районе поселка Пятидорожное мы ведем с 2016 года. Из семи советских самолетов, которые в этой местности разбились, мы уже нашли места падения четырех», — отметил Хисамов.