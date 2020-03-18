Власти разрешили построить в Калининграде уже построенный храм

Власти области выдали разрешение на строительство в Калининграде храма, который уже построен. Документ размещен в реестре разрешений Агентства по архитектуре градостроению и перспективному развитию.

Согласно документу, разрешение выдано 5 марта 2020 года и будет действительно два года. Речь идет о храме в честь мученицы Лидии по ул. Аксакова — дор. Окружная на участке кадастровым номером 39:15:133003:11.

Там в настоящее время уже построен храм. Согласно сайтам областного правительства и Калининградской епархии РПЦ, этот храм еще в ноябре 2018 года освятил патриарх Кирилл.